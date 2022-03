Nazionale. Joao Pedro si prende la maglia numero 10

Per la partita di stasera il capitano del Cagliari porterà sulle spalle il numero più prestigioso

Di: Redazione Sardegna Live

Neanche il tempo per smaltire le scorie della cocente delusione post Italia-Macedonia che gli Azzurri dovranno già tornare in campo. I ragazzi di Roberto Mancini sfideranno questa sera la Turchia, altra esclusa dal Mondiale in Qatar dopo la sconfitta col Portogallo.

Con Jorginho, Insigne, Immobile, Berardi e Mancini rispediti ai loro rispettivi club a causa di acciacchi e problemi fisici, per l'amichevole di oggi verranno riassegnati alcuni numeri.

Pochi minuti fa la Federcalcio li ha resi noti. Il capitano del Cagliari, Joao Pedro, indosserà la numero 10 di Insigne, mentre la 9 andrà ad Andrea Belotti.

A Lorenzo Pellegrini la 7, Sandro Tonali con la 8 e, infine, Gianluca Scamacca - centravanti annunciato per stasera - vestirà la 14.