Nazionale. Mancini resta in azzurro: "Mi diverto ancora, via a un nuovo ciclo"

Dopo l'eliminazione dal Mondiale, Mancini torna a parlare in conferenza

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la sconfitta contro la Macedonia e la conseguente eliminazione dal Mondiale, il c.t. azzurro Roberto Mancini torna a parlare in conferenza alla vigilia dell'amichevole con la Turchia. Il mister ha confermato ai giornalisti la volontà di andare avanti alla guida della Nazionale.

"Ho parlato con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto. Pensiamo a questa partita, poi con calma ragioneremo sul resto, per capire cosa migliorare in futuro. Bisogna ripartire, iniziare a pensare in modo diverso, vedremo più avanti anche perché ci aspettano partite importanti", ha detto Mancini.

"Nonostante la grande delusione di Palermo - spiega il commissario tecnico campione d'Europa -, mi fa piacere che sia stato apprezzato il lavoro fatto in questi tre anni. Non c'è soltanto l'Europeo, va dato merito a questi ragazzi anche della lunga striscia di partite senza sconfitte".

"Non abbiamo solo giocatori bravi, questi sono ragazzi speciali, che hanno creato un gruppo eccezionale. Non soltanto nello spogliatoio, anche tutto quello che c'è attorno a Coverciano, in Federazione, qui c'è un gruppo perfetto che mi sembrava ideale per arrivare a un successo".

E ancora: "Potremmo parlare di tutte le partite passate da settembre a oggi, ma noi avremmo dovuto vincere il nostro gruppo con almeno due punti di vantaggio sulla Svizzera. A Basilea la partita doveva finire 3-0 per noi, invece da settembre in poi ci è andato tutto storto. Ma non posso dire che la Nazionale non ha giocato, forse non abbiamo colto alcune occasioni, ma ormai è andata, inutile stare a pensare a quello che è successo, cercheremo di migliorare".

"Inseriremo dei ragazzi più giovani in Nazionale - aggiunge Roberto Mancini -, nella speranza che possano avere delle opportunità in più anche nei rispettivi club. Partiremo da questo, poi vedremo cosa fare in ambito più generale".

Leonardo Bonucci ha fiducia nel c.t.: "Vogliamo continuare con Mancini, le sue idee e il suo valore umano non si discutono. Non so cosa farà Chiellini, ma io continuo".