Aspettando la finale scudetto: la Dinamo riprende gli allenamenti

Gara 1 lunedì 10 giugno tra i biancoblu e la vincente tra Cremona e Venezia

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Dopo una giornata di riposo, ieri mattina la Dinamo ha ripreso gli allenamenti sul parquet del PalaSerradimigni.

Carichi per quello fatto vedere fino a questo momento, i biancoblu di coach Gianmarco Pozzecco attendono solo di conoscere la vincente della serie tra la Vanoli Cremona e la Reyer Venezia. Gara 1 di finale è in programma lunedì 10 giugno.

Un allenamento all’insegna dell’entusiasmo e soddisfazione. In più la certezza della qualificazione per il primo trofeo della prossima stagione, la Supercoppa 2019 in programma nel weekend del 21 e 22 settembre al PalaFlorio di Bari.