Campionato Italiano Taekwondo: presenti anche due giovanissimi sardi, arriva un argento

Due giovani atleti di Capoterra hanno preso parte alla competizione. Secondo posto per Giulia Carrus, mentre arriva sino ai quarti di finale Francesco Salis

Di: Redazione Sardegna Live

Si è svolto a Bari il Campionato Italiano di Taekwondo cinture Rosse. Ben 480 gli atleti iscritti e presenti alla competizione, tra i quali anche due giovani capoterresi, Francesco Salis e Giulia Carrus, del Centro Taekwondo Capoterra, guidati dal coach Roberto Cardia.

Giulia Carrus ha conquistato il secondo gradino del podio, con l'argento, disputando ben quattro incontri. Francesco Salis, invece, dopo aver superato gli ottavi di finale per ko tecnico, si è fermato ai quarti con un combattimento alla pari, perdendo con il risultato di 11-9.

Un esito prestigioso e motivante per i giovani atleti partecipanti, consapevoli del fatto che il duro lavoro svolto in palestra è stato di ottimo aiuto e li porterà ad un impegno maggiore per i prossimi appuntamenti agonistici.

Tanta soddisfazione per il maestro Roberto Cardia, che si dice orgoglioso per i risultati e per la crescita dei suoi ragazzi in un campionato così importante.