Dinamo. Gara 3: è sold out

Tutto esaurito al PalaSerradimigni per la sfida che potrebbe dare ai biancoblu il pass per la finale playoff

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Domani gara 3 di semifinale tra la Dinamo Banco di Sardegna e l’Ax Milano si giocherà in un PalaSerradimigni esaurito in ogni ordine di posti.

Biglietti polverizzati in poco più di due ore sia online che al botteghino di via Nenni al Dinamo Store di Sassari. Centinaia le persone in coda già dalle 19.30 di ieri.