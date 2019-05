Dinamo. Stefano Gentile: “Con fiducia verso la semifinale”

“Bravi ad essere cinici e a chiudere le gare nei momenti decisivi”

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

La Dinamo Banco di Sardegna si prepara alle semifinali playoff dove attende la vincente della serie tra Milano e Avellino. Un secco 3-0 rifilato a Brindisi grazie a un ottimo lavoro di squadra, ben messa in campo da coach Gianmarco Pozzecco.

Nonostante non siano mancati i momenti di difficoltà, la squadra non si è persa d’animo e ha mantenuto la compattezza necessaria per eliminare i pugliesi allenati da coach Vitucci.

Uno degli uomini chiave di questa serie è stato Stefano Gentile che non si è limitato "solo" a realizzare dodici punti di media nella serie dei quarti contro Brindisi, ma è stato determinante in fase offensiva nei momenti chiave

Questo il suo commento ai microfoni di DinamoTV: “Brindisi ci ha dato del filo da torcere in tutte e tre le partite e il risultato finale è un po' bugiardo perché in realtà l'Happy Casa non ha mai mollato. Noi siamo stati bravi ad essere cinici e a chiudere le gare nei momenti decisivi". Quando è cambiata l'inerzia in gara3? "Sicuramente con la tripla di Smith dell'83-84 dopo quella di Banks". E ora al lavoro verso la semifinale:"Sia Milano che Avellino sono due temibili avversarie ma allo stesso tempo anche noi siamo più consapevoli dei nostri mezzi quindi arriviamo al prossimo turno playoff con grande fiducia. Se potessi scegliere mi piacerebbe avere due partite in casa con il nostro pubblico a sostenerci”.