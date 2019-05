Cagliari, a Macomer contro l’Olbia finisce 1-0

Un gol al 17’ del primo tempo di Joao Pedro regala al Cagliari il Trofeo Sardegna

Di: Marco Orrù

A Macomer, davanti ad un pubblico festante, i rossoblù hanno battuto i cugini olbiesi in una partita giocata a ritmi blandi e che è servita a Maran per testare i suoi ragazzi in vista dell’ultima sfida di campionato domenica alle ore 20,30 contro l’Udinese. Una sorta di allenamento più sostenuto rispetto al solito che ha dato alcune buone indicazioni al tecnico rossoblù. Innanzitutto, i tifosi sardi hanno potuto ammirare quello che finora era stato definito un po’ da tutti l’oggetto misterioso del mercato di gennaio, quel Christian Oliva che si è mosso bene durante il match da mediano.



Incoraggiante, ormai in ottica campionato prossimo, la prova di Lucas Castro, rientrato ufficialmente nella gara contro la Lazio e, chissà, pronto magari a tornare dal primo minuto nella partita contro l’Udinese, che sancirà la chiusura della Serie A 2018/2019 per il Cagliari.



Qualche buona giocata è arrivata anche da Damir Ceter, l’attaccante dell’Olbia in prestito dal Cagliari che tornerà in rossoblù il prossimo anno e che proverà a convincere Maran ad avere una chance in Serie A.



Questo il tabellino del match:



CAGLIARI: Rafael (dal 46′ Aresti), Padoin (dal 46′ Srna), Leverbe (dal 77′ Aly), Klavan (dal 46′ Pisacane), Lykogiannis (dal 63’Ionita), Deiola, Oliva, Castro (dal 63′ Cigarini), Birsa (dal 63′ Barella), Joao Pedro (dal 46′ Cerri), Despodov (dal 63′ Thereau). A disposizione: Bradaric, Cigarini, Cacciatore, Barella, Ionita, Cragno, Boccia, Cadili, Aly, Lombardi, Marigosu, Contini, Thereau.

Allenatore: Maran



OLBIA: Van der Want, Pisano, Pitzalis, Iotti, Bellodi, Muroni, Biancu, Vallocchia, Peralta, Ragatzu, Ceter. A disposizione: Piga, Dalla Bernardina, Cotali, Pinna, Caligara, Ogunseye, Demarcus, Belloni, Demurtas, Gemmi.

Allenatore: Filippi



Marcatori: 17′ Joao Pedro



Intanto, in mattinata è arrivata la notizia del rinnovo ufficiale per un altro anno di uno dei giocatori che era in scadenza, ovvero Rafael; il portiere brasiliano, dunque, proseguirà per un’altra stagione in rossoblù, in attesa di capire se farà il secondo ancora a Cragno, oppure al nuovo eventuale estremo difensore che arriverà al posto del nazionale rossoblù. Rafael fa parte della rosa del Cagliari dal gennaio 2016 e vi resterà (almeno) fino al giugno 2020.