Dinamo. Oggi gara 2 con Brindisi. Pozzecco: “Sarà un’altra battaglia”

Palla a due alle 20.45 al PalaSerradimigni. Il coach: “Si riparte dallo 0-0”

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Stasera (palla a due alle 20.45), La Dinamo Banco di Sardegna cercherà il bis contro Brindisi. Non sazi di vittorie, i biancoblu metteranno in campo tutta la forza e la grinta per portare la serie sul 2-0. Al PalaSerradimigni Fondamentale sarà fondamentale anche l’apporto dei tifosi.

La sfida è stata presentata così da coach Gianmarco Pozzecco: “Abbiamo vinto la prima ma oggi si riparte dallo 0-0, in questi due giorni abbiamo cercato di resettare gara1. Sarà una partita con una storia diversa da quella di sabato ma il nostro unico obiettivo è quello di portarla a casa. Abbiamo grande rispetto di Brindisi, sarà una grande battaglia: in gara 1 ci hanno messo in difficoltà, sono andati avanti nel terzo quarto giocando una pallacanestro intelligente, di grande tensione agonistica. È un avversario davvero forte”.

“Dobbiamo continuare a giocare la nostra pallacanestro, con tutti i ragazzi pronti a dare il loro meglio, a prendersi le responsabilità e giocare da protagonisti oppure a sacrificarsi quando serve per il bene della squadra e del momento che occorre affrontare. Questo – ha concluso – è un aspetto psicologico che nella nostra squadra funziona benissimo”.