Appuntamento con la storia per la Futsal: al via i playoff

Oggi alle 15.30 al Pala Corbia, la sfida con la South West Sport

Di: Antonio Caria

Inizia una nuova pagina di storia per la Futsal Alghero che alla sua prima stagione in serie C2 regionale ha centrato l’importante obiettivo dei play-off dopo aver chiuso la fase regolare al secondo posto nel girone B.

Oggi alle 15.30 al Pala Corbia sarà una sfida “da dentro o fuori”, quella con la South West Sport, squadra che può contare su una maggiore esperienza nel panorama regionale e che nella passata stagione ha militato in serie C1, il massimo campionato sardo.

In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari, sono previsti due supplementari da cinque minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità, per determinare la squadra vincente si terrà conto della miglior posizione di classifica al termine della regular season.

In settimana la società giallorossa ha lanciato un appello sui social ai tanti simpatizzanti e tifosi: “Servirà un Pala Corbia gremito”.