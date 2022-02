Il Monza in gol, Berlusconi allo stadio festeggia baciando la sua Marta

Il Pisa batte i brianzoli ma il Cav si consola in dolce compagnia

Di: Redazione Sardegna Live

Alla fine non è andata bene per il Monza, battuto dal Pisa per 1-2 in casa, allo Stadio Brianteo.

In tribuna anche il patron dei brianzoli, Silvio Berlusconi, accompagnato dal braccio destro Adriano Galliani e dalla compagna 32enne Marta Fascina.

Al gol del momentaneo vantaggio del suo Monza firmato da Mattia Valoti, il presidente ha festeggiato lasciandosi andare a un tenero bacio alla Fascina.