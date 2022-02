Secondo sabato allo stadio di Monza per Silvio Berlusconi

Presenti anche Fascina, Ronzulli e l’amministratore delegato di Fininvest Pellegrino

Di: Redazione Sardegna Live

Come sabato scorso, anche oggi Silvio Berlusconi è in tribuna all'U-Power Stadium di Monza per assistere al match del campionato di serie B tra la squadra di casa, di cui è proprietario, e il Pisa.

In tribuna d'onore, accanto al leader di Forza Italia, sono presenti, tra gli altri, anche il fratello Paolo, presidente del Monza, Adriano Galliani, ad della società brianzola, la compagna e deputata di Forza Italia, Marta Fascina, la senatrice azzurra Licia Ronzulli e l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino.