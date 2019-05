Dinamo. Pozzecco: ”Pronti a giocarcela fino in fondo"

Sabato 18 maggio alle 20.45, al PalaSerradimigni, gara 1 dei quarti playoff con Brindisi

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

“Orgogliosi ma non appagati”. Si può riassumere così l’umore in casa Dinamo a due giorni da gara 1 dei quarti playoff contro Brindisi, in programma al PalaSerradimigni alle 20.45.

“Iniziamo i playoff sabato – esordisce così coach Gianmarco Pozzecco in sala stampa –, abbiamo bisogno che il pubblico continui a supportarci come ha fatto fino ad ora perché dovrà essere una festa. Viviamola con entusiasmo, consapevoli del fatto che scenderemo in campo per giocarcela”. E prosegue con un pensiero ai “suoi ragazzi”:“Daranno il 100% come sempre, con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo che ad un certo punto sembrava insperato perché nelle prime settimane dal mio arrivo ballavamo tra il dodicesimo e il tredicesimo posto. Noi non siamo assolutamente appagati per questo risultato e vogliamo andare il più avanti possibile. D'altronde sono l’unico che ha parlato apertamente di scudetto”.

Si ricomincerà a giocare con un clima da finale

“È vero che con Cantù avevamo meno pressione grazie al risultato già acquisito ma se abbiamo raggiunto il quarto posto è perché siamo scesi in campo per vincere. Continuiamo semplicemente a fare ciò che stiamo facendo, senza troppi pensieri. Abbiamo grande rispetto di Brindisi e giocheremo una partita per volta”.

Brindisi, che avversaria sarà?

“È una grande squadra, se avesse vinto con Trento sarebbe stata meritatamente quarta e la serie sarebbe cominciata in casa loro. Hanno otto stranieri, giocatori di classe e altissimo livello ma non mi piace parlare degli avversari, lo farò sempre meno. Mi piace parlare dei miei ragazzi, che hanno dimostrato grande sportività in campo e rispetto degli altri, questo ha fatto sì che la gente si affezionasse a loro”.

Qual è la situazione infortuni?

“Viviamo alla giornata e sono più ottimista su Smith che su McGee, giorno per giorno valuteremo”.