Basket: focolaio Covid in casa Dinamo, salta trasferta a Trieste

La Asl mette il Banco in quarantena, la squadra resta in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo focolaio di Covid in casa Dinamo Banco di Sardegna. Lo comunica la società sassarese, preannunciando il rinvio della sfida in programma domani sera a Trieste.

"A seguito delle diverse positività riscontrate in squadra prima di partire per la trasferta di domani a Trieste, l'Asl ha disposto la quarantena dell'intero team fino al 13 febbraio", scrive il club biancoblu in una nota diffusa sui propri canali, annunciando che "al termine del periodo verrà eseguito un nuovo giro di controlli".