Vela. Hobie Cat, Ciabatti-Mereu a Pescara per difendere il titolo italiano

Il campionato si terrà dal 2 al 4 maggio

Di: Antonio Caria

Ennesimo appuntamento agonistico per l'equipaggio formato da Antonello Ciabatti e Luisa Mereu (Windsurfing Club Cagliari).

Il team supportato dal gruppo CFADDA, si presenterà sulla linea di partenza del Campionato Italiano Hobie Cat, il piccolo catamarano con cui hanno già vinto otto titoli italiani, in programma a Pescara dal 2 al 4 maggio

In gara anche i team cagliaritani formati da Piero Gessa-Roberto Dessy, Alberto Congiu-Michela Piu, Daniele Ciabatti-Paola Trois e il giovanissimo team formato da Nicola Abimbola-Bendetta Meschini.

“Quest'anno volevamo concentrarci sui due appuntamenti internazionali che avevamo messo in calendario, World Cat di Sylt e Mondiali in Florida – queste le parole di Ciabatti –, ma il nostro sponsor CFADDA ha fortemente voluto che partecipassimo ai Campionati Italiani. Quest'anno sembra che il livello degli avversari si sia alzato e sicuramente sarà difficile bissare il successo dello scorso anno”.

“A Cagliari facciamo tante regate e quest'anno, sono stati tanti i velisti di alto livello che si sono cimentati con l'Hobie Cat, compresi diversi nomi del team di Luna Rossa – ha dichiarato Mereu -. Partecipare ad una regata in trasferta ha però sempre un fascino particolare e noi la viviamo con un approccio tutto particolare. Ormai siamo gli anziani della classe ma daremo come sempre il massimo per contrastare la giovane concorrenza”.