Cagliari-Fiorentina 1-1, rocambolesco pareggio alla Domus

Il Cagliari pareggia contro la Fiorentina e getta alle ortiche una partita che avrebbe anche potuto vincere

Di: Marco Orrù

Ancora una volta formazione inedita per mister Mazzarri, causa squalifiche, infortuni e positività al Covid. In porta va Radunovic, terzetto difensivo composto da Altare, Goldaniga e Obert, a centrocampo da destra a sinistra Zappa, Marin, Grassi Dalbert e Bellanova, in attacco Gaston Pereiro affiancherà Joao Pedro.

La prima occasione dopo 4’ e del Cagliari: retropassaggio errato della difesa viola, Joao Pedro si invola verso la porta avversaria, ma calcia incredibilmente a lato sull’esterno della rete. Al 7’ rigore per la Fiorentina con Bellanova che entra in ritardo su Odriozola: batte Biraghi e Radunovic lo para! Al 13’ tutto lo stadio in piedi per ricordare la memoria di Davide Astori, ex di entrambe le squadre. Al 24’ discesa solitaria di Gonzalez, sinistro che finisce lento alla sinistra di Radunovic. Al 25’ palo di Joao Pedro!

Destro da pochi passi del brasiliano, Terracciano battuto ma ci pensa il legno a salvare i viola. Qualche rischio di troppo dei difensori rossoblù nei disimpegni creano qualche scompiglio, ma la Fiorentina non ne sa approfittare.

Al 44’ inserimento in area di Bonaventura che di testa manda alto di un soffio. Nell’unico minuto di recupero traversa del Cagliari, punizione di Marin e deviazione di Milinkovic sulla traversa. È l’ultima emozione di un bel primo tempo.

All’intervallo dentro Lovato per Altare. La ripresa si apre subito col gol di Joao Pedro ancora una volta di testa su calcio d’angolo di Marin, parabola arcuata che si infila alle spalle di Terracciano. La Fiorentina spinge alla ricerca del gol del pareggio, ma il Cagliari è ordinato e non soffre. Molto agitato in panchina Mazzarri che viene anche ammonito dall’arbitro.

Al 60’ nella Fiorentina dentro l’ex Sottil. Al 63’ doppia grande chance per il Cagliari: prima Dalbert a porta quasi vuota si fa respingere il tiro da un difensore sulla linea, poi sul controcross è Joao Pedro a colpire di testa, ‘parato’ letteralmente da Odriozola.

L’arbitro, quindi, concede il penalty ai rossoblù ed espelle il terzino viola; dal dischetto di presenta Joao Pedro ma si fa ipnotizzare da Terracciano e sbaglia! Al 74’ fuori Grassi e dentro Kourfalidis. Al 75’ la Fiorentina pareggia proprio con Sottil, dopo che il Cagliari ha perso palla. L’ex rossoblù esulta in maniera polemica e viene ammonito dall’arbitro. All’81’ dentro Gagliano per Dalbert. Cinque minuti di recupero.

Dentro anche Ceppitelli nel finale, ma la partita si chiude qui.