Calcio e Covid, squadra si ferma con 9 positivi: le regole

La percentuale di giocatori positivi si calcola su 25 atleti

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

La rosa delle squadre di calcio (Serie A, B e C), sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi per il nuovo protocollo covid, è di 25 giocatori. Lo ha stabilito la Figc. È quindi di 9 giocatori positivi il limite che fa scattare lo stop a tutta la squadra. Oltre a fissare il numero di 25 atleti come rosa complessiva, la Figc evidenzia che l'organico può variare nella sua composizione.

"La lista contenente l’elenco dei componenti del “Gruppo Atleti” di cui al punto 1, dovrà essere inviata, via PEC, dalla Società alla Lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato e potrà essere successivamente variata", spiega la federcalcio, "relativamente ai nominativi componenti la stessa e non al numero complessivo di calciatori inseriti". "La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile", conclude la Figc.