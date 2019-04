Dinamo: buona la prima! Vince contro il Wurzburg 89-84 la finale di andata di FIBA Europe Cup

I sassaresi si impongono sui tedeschi in attesa del ritorno previsto il 1° maggio in Germania

Di: Redazione Sardegna Live

Una grande Dinamo si è imposta sui tedeschi del Wurzburg nella finale di andata della FIBA Europe Cup. Al PalaSerradimigni la formazione sarda ha vinto per 89-84 in attesa del ritorno previsto in Germania il 1° maggio.

Rashawn Thomas, che emerge su tutti con una prestazione maiuscola, ha trascinato i suoi verso una preziosissima vittoria (in copertina il video della partita).

LA CRONACA DI SPORTFACE

