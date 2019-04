Dinamo-Wurzburg, finale di andata di Europe Cup | DIRETTA

Di: Redazione Sardegna Live

Testa a testa fra i sardi della Dinamo Sassari e i tedeschi dell'Oliver Wurzburg in diretta dal PalaSerradimigni nello scontro valido per la finale di andata del prestigioso torneo internazionale (video in copertina).