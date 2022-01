Basket: la Dinamo saluta Battle e va sul mercato

Sassari sfoltisce la rosa, via anche Mekowulu?

Di: Redazione Sardegna Live

L'involuzione registrata domenica a Cremona sul piano del gioco e della mentalità ha indotto la Dinamo Banco di Sardegna a intervenire sul mercato.

Come prima cosa la società e lo staff tecnico hanno deciso di lasciare andare Tyus Battle. Giocatore dall'evidente talento, ma che a Sassari non è mai riuscito a esprimersi secondo le attese, dopo l'arrivo di Filip Kruslin era diventato un "esubero", come settimo straniero buono solo per eventuali rotazioni tra i convocabili.

La risoluzione consensuale con il giocatore statunitense ha tutta l'aria di una mossa propedeutica a un ulteriore intervento sul mercato per provare a risolvere il problema lunghi.

Il prossimo a lasciare Sassari potrebbe essere infatti Christian Mekowulu, il centro nigeriano che sinora ha decisamente "toppato" in biancoblu e che rappresenta per il Banco un vulnus tecnico-tattico evidente.