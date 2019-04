La Polisportiva Sirio conquista i tre set e si aggiudica il campionato di pallavolo di prima Divisione Maschile

Orgoglio ed entusiasmo per la compagine della Baronia

Di: Lucia Pes

Si è disputato nel palazzetto dello spot di Dorgali il macht che ha decretato la vittoria del campionato di pallavolo di prima Divisione Maschile della Polisportiva Sirio di Orosei.

Una partita tesa per la squadra oroseina che avrebbe dovuto incamerare punti senza perdere nessun set per spuntarla sull'altra capolista, la Gymland Oristano, che in contemporanea giocava la partita decisiva contro il Santa Giusta. Nonostante il timore di dover fare i conti con il risultato dell’avversario più ostico del campionato, la Polisportiva Sirio si aggiudica i tre set contro la Polispotiva Gonone di Dorgali.

Il derby della squadra oristanese, invece, si conclude con la sconfitta di un set consentendo così alla Polisportiva Sirio, di qualificarsi, vincitrice della stagione 2018/2019.

Un campionato iniziato a ranghi ridotti, quello della squadra baroniese, che ha affrontato proprio ad esordio campionato la diretta concorrente con una panchina inesistente e con solo sei giocatori a disposizione, calati in ruoli non specifici. Ma già dalla seconda gara, la ripresa con l’ingresso in campo delle nuove figure : Luca Saba e Rossano Cherchi, che hanno sostenuto le fatiche di Antonio Puretto, Luca Frau, Alessio Contu, Lorenzo e Roberto Piredda e del primo sostenitore, nonché capitano, Ivano Giusto. Ad allungare la panchina poi, Sergio Saba, Andrea Basile e Salvatore Chessa, quali giovani promesse della pallavolo oroseina.

Impegno e determinazione hanno dunque dato merito alla formazione composta dai trenta giovani pallavolisti, allenati dall’infaticabile coach Paola Nonne che quest’anno conta i suoi 15 anni in casa Sirio, occupandosi con dedizione e professionalità sia dell’avviamento al volley che delle prime squadre.

“Siamo orgogliosi di questo risultato ottenuto dai ragazzi, – dichiara la Dirigenza della Polisportiva Sirio- ma soprattutto siamo soddisfatti dell’entusiasmo manifestato da tutti in questa esperienza. Abbiamo vissuto significative emozioni che hanno stimolato nuovamente il movimento del volley locale che già conta nuovi iscritti nel settore maschile sia a Orosei che a Irgoli, dove la Polisportiva Sirio ha una attivissima sede secondaria.”