Davide Astori oggi avrebbe compiuto 35 anni, sarà sempre nel cuore dei tifosi

Il difensore della Fiorentina è scomparso il 4 marzo 2018 a Udine, durante un ritiro per un impegno di calcio

Di: Redazione Sardegna Live

Davide Astori avrebbe compiuto oggi 35 anni, ma a volte il destino è davvero spietato e il 4 marzo del 2018 il compianto difensore è stato trovato senza vita a causa di un malore nella sua stanza d’albergo, mentre si trovava in ritiro per un impegno di calcio a Udine. Il Club viola non ha certo dimenticato una data così importante e ha ricordato il calciatore anche con un post su facebook : “Tanti auguri Davide, il tuo ricordo sarà sempre vivo e tu sarai sempre il nostro capitano”.

Anche le parole della ACF Fiorentina sono cariche d’affetto, semplici e genuine così com’era Davide: “ Nasceva oggi Davide Astori. Per sempre con noi” parole accompagnate, sempre nella pagina facebook, dall’immagine del giocatore mentre corre in campo con un grande sorriso dopo il gol realizzato dalla sua squadra.