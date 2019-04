Summer Camp 2019, piccoli campioni a scuola di calcio dal Cagliari

Aperte le iscrizioni all’evento che si terrà a luglio al campo Basilio Canu

Di: Antonio Caria

Sono state aperte le iscrizioni al “Cagliari 1920 Summer Camp” che si svolgerà dal 14 al 19 luglio al campo sportivo “Basilio Canu” di Sennori.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nicola Sassu, è organizzato da Sardinia Sport Event ed è curato dalla Pro Loco.

Cinque giorni dedicati ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 17 anni, che potranno usufruire di una vacanza all’insegna dello sport e dell’amicizia, e apprendere le tecniche calcistiche direttamente dagli insegnamenti dello staff del settore giovanile del Cagliari Calcio, istruttori altamente qualificati, affiancati dall’esperienza e la qualità̀ di ex giocatori rossoblù.

Al Summer Camp di Sennori (unica tappa del nord ovest Sardegna), saranno ammessi 80 partecipanti, e per i primi 30 iscritti residenti, il Comune ha predisposto l’abbattimento dei costi di iscrizione dal 10 al 50%, in base al reddito familiare.

Il programma comprende allenamenti con esercizi fisici e di tecnica di base. Non solo attività fisica, ma anche divertimento: il Summer Camp offrirà anche un programma di animazione e giochi sempre nuovi durante tutta la giornata: tornei, gare e giochi di squadra permetteranno ai bambini di socializzare divertendosi insieme alternandoli a momenti di solo gioco e svago. Ci sarà anche un programma di allenamenti basato sul ruolo del portiere con coach altamente qualificati.

Per l’assessore allo sport Salvatore Piredda, “Il Cagliari 1920 Summer Camp è un’occasione importante per i giovani calciatori e per l’intero panorama calcistico sennorese. Non rappresenterà solo un esperienza a carattere formativo .I tornei, le gare , gli esercizi fisici e giochi di squadra sono studiati per insegnare il valore del lavoro di gruppo e della socializzazione conferendo al Camp un valore anche educativo”.