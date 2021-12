Caso Godin. Cassano difende l'uruguayano: "Capozucca farebbe meglio a stare zitto"

"Avrà fatto anche degli errori in campo, ma un campione come Godin non degno? Capozucca non sa quello che dice. Ora capisco perché il Cagliari è in questa situazione, mi dispiace solo per il meraviglioso popolo sardo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Una vergogna. Recordman di presenze e capitano dell'Atletico Madrid. Godin non degno? Capozucca non sa quello che dice, adesso parla pure di calcio?". Antonio Cassano si espone sulla vicenda Godin-Cagliari, e non le manda a dire al ds rossoblù, che prima dell'esclusione del difensore uruguayano e del compagno Martin Caceres aveva parlato di "giocatori che non meritano di vestire più la maglia". L'ex fantasista della Nazionale ha commentato la situazione in casa Cagliari durante la "Bobo Tv", programma streaming di un altro grande ex del calcio italiano, Christian Vieri, in onda sulla piattaforma Twitch.

"Qualcuno mi può spiegare perché Godin e Caceres non sarebbero degni di indossare la maglia del Cagliari?", aveva incalzato Lele Adani, anche lui ex calciatore e adesso commentatore e opinionista sportivo. "Adesso capisco - aggiunge Fantantonio - perché il Cagliari si trova in questa situazione. Perché il pesce puzza dalla testa. Capozucca deve pensarci dieci volte prima di attaccare una persona come Diego Godin, di cui tutti parlano benissimo, come di un ragazzo eccezionale".

E Adani ricorda: "Nella disfatta contro l'Udinese al gol dello 0-3 c'è uno solo che si dispera mentre gli altri vagano inebetiti dalla situazione, ed è Diego Godin". Spende poi parole al miele per il popolo sardo: "Mi dispiace solo per la gente del Cagliari, che è un popolo fantastico. Cagliari è un posto fantastico e i tifosi meritano rispetto". E così lo stesso Cassano: "Conosco tante persone in Sardegna, sono molto amico di Gigi Riva, loro sono meravigliosi. Queste persone (i dirigenti, ndr.) è a loro che dovrebbero dare rispetto in primis - conclude duro -, poi ai giocatori come Godin che lo meritano, e dopo se ne dovrebbero andare a Porto Cervo in vacanza, fuori dai c...".