Terremoto Cagliari, parla Godin dopo l'esclusione: "Ho deciso di andar via, svelerò la verità"

Il difensore uruguayano esce allo scoperto dopo l'esclusione dalla trasferta di Torino contro la Juventus questa sera, che ha coinvolto anche il suo connazionale Caceres

Di: Redazione Sardegna Live

Ore bollenti in casa Cagliari. Dopo le parole al veleno del ds Stefano Capozucca nel post partita di Cagliari-Udinese, nella quale i rossoblù hanno rimediato un'umiliante sconfitta per 0-4, i difensori uruguayani Diego Godin e Martin Caceres non sono stati convocati per la trasferta a Torino, contro la Juventus.

"Per qualcuno è stata l'ultima partita con la maglia del Cagliari", aveva preannunciato Capozucca. Fra i sospetti esclusi, oltre ai confermati Godin e Cacerese, c'erano anche Keita e Dalbert, che tuttavia appaino fra i convocati.

E' parte del blocco uruguayano dunque a finire nel mirino della società, che ritiene che i due non abbiano fornito prestazioni all'altezza delle maglia e dell'ingaggio. A poche ore dall'accaduto è proprio Godin a rompere il silenzio.

"Ho già preso la decisione di partire - racconta ai microfoni di Sport890 -. Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Quando lascerò il club spiegherò tutto. Sto organizzando la mia partenza dal Cagliari, tra 10 giorni potrò parlare della nuova squadra".

E prende le difese anche del compagno "Non è mancato il rispetto da parte mia o di Caceres nei confronti della società. Un mese fa mi sono ridotto l’ingaggio rinnovando il contratto, ma avevo già la possibilità di andare via a gennaio", conclude l'ormai (quasi) ex difensore rossoblù.