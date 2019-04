Natzionale Sarda, Bruno Corda eletto primo rappresentante degli azionisti

La nomina è arrivata ieri nella prima assemblea. Cossu: “Ruolo fondamentale di raccordo tra gli oltre 1300 azionisti e la dirigenza”

Di: Antonio Caria

È Bruno Corda, 54 anni, assicuratore di Cagliari, il primo Rappresentante degli Azionisti della Natzionale Sarda. L’elezione è avvenuta ieri 7 aprile nel corso della prima Assemblea degli azionisti che si è svolta a Pabillonis.

“Il rappresentante degli azionisti è un ruolo fondamentale di raccordo tra gli oltre 1300 azionisti della Natzionale Sarda e la dirigenza che sta portando avanti il progetto – ha commentato Gabrielli Cossu, presidente di FINS - Federatzione Isport Natzionale Sardu -. A partire da oggi avremo un canale in più per ascoltare e accogliere le proposte che arrivano dai nostri supporter e tifosi”.

Una prima campagna di azionariato popolare, che si è svolta alla fine del 2018, ha avuto un’importanza fondamentale per finanziare e sostenere le prime attività della Natzionale, compresa la prima partecipazione internazionale nel torneo Europeo nella categoria No Limits e lo storico debutto di Nuoro.

“Una delle idee che è emersa durante l’Assemblea degli azionisti e di cui mi farò portavoce – ha dichiarato Corda – è la riapertura a breve della possibilità di sottoscrivere l’azionariato per i tanti sardi che non hanno avuto l’opportunità di farlo durante la prima campagna ma che ora vogliono partecipare attivamente a questa avventura. Un altro punto che è stato condiviso è la creazione di fans club, per dare visibilità e punti di incontro nel territorio per tutti gli azionisti e tifosi. E naturalmente sarò a disposizione di tutti gli azionisti per raccogliere ulteriori suggerimenti e consigli per far crescere al meglio questo sogno che si sta trasformando man-mano in realtà”,

"A Bruno, a nome di tutta la Federatzione, va il ringraziamento e gli auguri di buon lavoro per l’incarico. - ha concluso il presidente Cossu - I prossimi impegni che ci vedranno impegnati, a partire dall’ amichevole con la Corsica, non possono prescindere dal calore e dal supporto che fino ad oggi ci hanno dimostrato i sardi e in particolare i nostri azionisti. Siamo certi che anche grazie allo strumento all’azionariato, l’affetto e la passione verso questa squadra che rappresenta tutto il nostro popolo continuerà a crescere”.