Golf a a La Mora Bianca, 30 amateur si contendono il Play Car Open

Ecco chi sono i vincitori

Di: Alessandro Congia

Ancora il golf impazza nell’impianto a La Mora Bianca Golf & Country Club di Assemini il I Play Car Open by AFM Golf Management. Gli oltre 30 amateur si sono contesi i premi e ad ognuno è andato l'omaggio dello sponsor ossia un anno di abbonamento all'innovativo servizio di car sharing di Cagliari.

I vincitori sono stati: Francesco Vincis (Is Molas, I lordo); Giancarlo Zucca (La Mora Bianca, I Prima Categoria); Marco Littera (La Mora Bianca, I Seconda Categoria); Paolo Argiolas (Is Molas, I Senior); Monica Loddo (Is Molas, I Lady). Prossimo appuntamento ufficiale nel giovane circolo di Assemini, l'11 maggio per il trofeo "Le mille e una notte viaggi by AFM Golf Management".