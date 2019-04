Cagliari-Spal 2-1, vittoria sofferta ma importantissima

Il Cagliari batte 2-1 la SPAL e conquista tre punti importantissimi ai fini della lotta salvezza

Di: Marco Orrù

Il Cagliari batte 2-1 la SPAL e conquista tre punti importantissimi ai fini della lotta salvezza. Di Faragò nel primo tempo e Pavoletti nel secondo tempo i gol rossoblù, inframezzati dal momentaneo pari di Antenucci. Partita vibrante e sofferta fino all’ultimo, con alcuni episodi Var che hanno generato più di un dubbio.



LA CRONACA



Romagna al posto di Pisacane, Cacciatore e Pellegrini al posto di Srna e Lykogiannis, Maran cambia tre quarti di difesa rispetto al match contro la Juventus. Per il resto tutto confermato, con Joao Pedro al posto di Pavoletti in attacco.

Avvio subito sprint del Cagliari che al 3’ passa in vantaggio: botta da fuori di Barella, Viviano respinge centralmente, si avventa Faragò che la butta dentro. Cagliari che continua ad attaccare. Al 10’ tiro alto di Cigarini dopo un’azione tambureggiante. Al 14’ di vede la SPAL, ma il tiro di Missiroli è alto. Al 18’ rigore per la SPAL per un fallo di mano in area di rigore di Ceppitelli: batte Antenucci e segna per l'1-1. Il Cagliari, dopo un ottimo avvio ha parecchio subito il pari spallino e non riesce più a concretizzare nessuna azione. Al 38’ passaggio corto di Dickmann verso Viviano, con Ionita che per poco non ne approfitta. Il primo tempo si chiude così.



Nella ripresa, dopo pochi secondi cross di Barella e colpo di testa di poco alto di Pavoletti. Al 50’è Faragò ancora di testa ad impensierire Viviano. Al 57’ miracolo del portiere della SPAL su una conclusione ravvicinata di Barella, praticamente a colpo sicuro, grande occasione per il Cagliari. Al 60’ i rossoblù tornano in vantaggio: colpo di testa di Ceppitelli sulla traversa, sulla respinta arriva Pavoletti che immancabilmente di testa ribadisce in rete. Al 65’ altra traversa, sempre da corner, di Ionita, davvero sfortunato. Al 72’ pericolo in area rossoblù: Petagna sfugge al controllo di Romagna, calcia davanti a Cragno ma il portiere fiorentino è miracoloso nel sventare l’occasione; poco prima della linea di porta è poi Cacciatore a spazzare via il pericolo. SPAL pericolosa al 78’ ma la palla messa in mezzo sa Paloschi è spazzata via da Pellegrini. Sul contropiede seguente è Faragò a concludere ma è bravissimo Viviano ancora una volta. All'80' episodio dubbio in area SPAL, ma l’arbitro non concede il rigore per un fallo di mano, anche dopo il controllo Var. Sul corner palo di Cacciatore ancora una volta, un colpo di tacco incredibile! Sulla respinta Pavoletti si è avventato sulla respinta, l'ha messa dentro ma l’arbitro a fermato il gioco per un presunto fallo. Forcing finale della SPAL, ma al 90’ è Birsa a sfiorare il 3-1. Dopo 5’ di recupero il Cagliari porta a casa il successo.