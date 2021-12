Cagliari-Torino 1-1. Quarto pareggio consecutivo per i rossoblù

Un gol capolavoro di Joao Pedro raddrizza la partita dei rossoblù, che agguantano il Genoa e restano a -2 dallo Spezia quartultimo

Di: Marco Orrù

Il Cagliari rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria, conquista il quarto pareggio consecutivo e raggiunge il Genoa a dieci punti in classifica. Una partita che però i rossoblù avrebbero dovuto vincere vista la situazione di classifica disperata. Un pari che comunque tutto sommato rispecchia l’andamento del match, visto che entrambe non hanno prevalso particolarmente una sull’altra. Appuntamento a San Siro contro l’Inter domenica nella prossima giornata.

LA CRONACA

Mazzarri con la formazione tipo: Cragno torna in porta, Caceres-Ceppitelli-Carboni in difesa, Bellanova e Dalbert sulle fasce, Nandez insieme a Marin e Grassi nel messo, Joao Pedro e Keita in attacco.

Partita fin da subito equilibrata, col Cagliari arrembante fin dall’avvio. Tanti i duelli uomo su uomo per cercare di prendere il predominio ma nel primo quarto d’ora nessuno delle due squadre riesce a prevalere. Al 16’ colpo di testa alto di Bremer per il Toro. Risponde il Cagliari al 23’ con un altro colpo di testa alto di Carboni. Al 25’ discesa di Nandez sulla destra, palla dentro per Keita solo a centro area, Milinkovic si distende e intercetta il passaggio.

Al 31’ il Torino all’improvviso va in vantaggio: tiro da fuori di Pobega, Cragno non trattiene, arriva Sanabria insieme a Carboni, carambola sfortunata e palla in rete. Al 42’ arrembante azione del Cagliari prima con un tiro sbucciato da Joao Pedro e poi, nel proseguo dell’azione, Nandez spara alto da fuori. È l’ultima azione del primo tempo.

La ripresa si apre col miracolo di Milinkovic Savic al 51’ su un colpo di testa di Joao Pedro da pochissimi passi, la miglior occasione della partita per i rossoblù. Al 53’ ecco il pareggio sardo: cross di Bellanova dalla destra, un rimpallo favorisce Joao Pedro che in rovesciata batte il portiere granata, gol stupendo! Al 64’ buona chance per Caceres ma il suo tiro dall’interno dell’area di rigore è completamente sballato. Dentro Pavoletti per Keita. Al 78’ dentro anche Pereiro e Godin, fuori Grassi e Ceppitelli. All’82’ clamorosa occasione per il Torino con Praet che solo davanti a Cragno spara a lato graziando il Cagliari!

Un minuto dopo ancora i granata vicini alla rete con Zaza che di testa da ottima posizione spreca un’ottima chance. All’86’ è Baselli che davanti a Cragno cestina una grande occasione calciando alto: negli ultimi minuti i ragazzi di Juric hanno accelerato parecchio. Dentro anche Zappa per Dalbert nel finale. Ad un minuto dalla fine discesa di Nandez sulla destra, rientra verso il centro, calcia ma Rodriguez gli devia la palla in corner. Quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia più.