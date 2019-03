Cagliari, sfida col Chievo. Maran: “A Verona non sarà una partita come le altre”

Di: Marco Orrù

Dopo la pausa per le nazionali torna il campionato di Serie A e torna quindi il Cagliari, impegnato a Verona contro il Chievo nell'anticipo di domani, alle 20.30.

Queste le parole di mister Maran nella conferenza stampa della vigilia: "Tornare a Verona per me non è una partita come le altre, torno in un ambiente che mi ha dato tanto e per cui sarò sempre riconoscente. Non saremo noi a inferire il colpo finale al Chievo, ci sono state già tante partite e altre ce ne saranno, noi dobbiamo pensare a fare il nostro. In attacco sono tutti convocati tranne Pavoletti squalificato, resta da capire il minutaggio che avranno, visto che in tanti vengono da periodi di inattività, domani nella rifinitura vedremo. Sono out anche Klavan, che deve crescere di condizione, e Castro. L'umore dei ragazzi tornati dalla Nazionale? Peccato per Pavoletti perché e carico dopo il gol in Nazionale, ma fortunatamente giochiamo già martedì e avrà la spinta giusta. Sono tutti carichi e hanno portato entusiasmo.

La conferma per l'anno prossimo? Ringrazio il presidente per l'attestato di stima, avevo già un contratto e non c'era nulla da confermare. Questa squadra, il Chievo, non merita la classifica che ha e so che rischi porta questa partita, troveremo una squadra che ha intensità e che cercherà di non farci giocare. É una partita da prendere con le molle anche per le partite che sta giocando ultimamente il Chievo. In questa pausa per le nazionali ho visto la squadra allenarsi bene ma la prova è sempre il campo. Vincere domani darebbe più valore anche a tutto ciò che abbiamo fatto in casa in questo campionato.

Birsa? Può fare anche la punta, con me l'ha fatto, sta meglio e vedremo quanti minuti avrà sulle gambe. Barella? È un piacere allenarlo, ti stupisce ogni giorno, sa che ha margini di miglioramento e ha voglia di migliorarsi ogni giorno.

Il rinnovo di Carli? È stata una mossa intelligente, ho apprezzato le qualità di Marcello in questa stagione. Io sono pronto a continuare a lavorare così come ho sempre fatto. La quota salvezza? Potrà essere più alta quest'anno, staremo a vedere".