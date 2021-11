Verona-Cagliari 0-0, altro pareggio per i rossoblù

A Verona il Cagliari conquista il terzo pareggio consecutivo, il secondo in trasferta

Di: Marco Orrù

Un tempo a testa, si può sintetizzare così il match del Bentegodi, primo tempo meglio il Cagliari, nel secondo è venuto fuori il Verona.

LA CRONACA

Cagliari in campo con gli stessi effettivi dell’ultima partita contro la Salernitana, ad eccezione dell’inserimento di Lykogiannis per Marin e dell’indisponibile Cragno sostituito da Radunovic. Davanti la coppia Keita-Joao Pedro.

Verona subito in avanti al 5’, cross di Faraoni, palla che attraversa tutta l’area di rigore, ed è Caceres a salvare tutto in anticipo su Lazovic pronto a ribadire in rete. La parola conclusione del Cagliari è al 7’ con Bellanova, palla però alta sul fondo. Al 19’ si rivede il Cagliari dalle parti di Montipò, tiro da fuori di Keita ben parato dal portiere gialloblù. In precedenza anche Joao Pedro ci aveva provato da fuori senza esito. Altra conclusione da fuori dei rossoblù con Nandez stavolta, Montipò ci mette i pugni. Al 36’ punizione dalla sinistra di Lykogiannis, la conclusione però si spegne sul fondo con Montipò in controllo. Al 39’ anche Radunovic viene sollecitato da un calcio di punizione, ma la battuta di Veloso è ben parata dal portiere serbo. Al 40’ tiro-cross di Bellanova, ma Keita non è lesto a ribadire in rete da pochi passi e l’azione sfuma. Il primo tempo finisce sul risultato di 0-0.

La ripresa si accende subito su un duello Nandez-Simeone che sfocia con un brutto fallo dell’ex rossoblù e con la conseguente rissa che porta alle ammonizioni di Keita e Lazovic e del tecnico del Verona Tudor. Al 55’ grande chance proprio per Simeone che però tira debolmente e Radunovic può fare suo il pallone. Al 57’ il portiere rossoblù, ex del match, deve compiere una gran parata per togliere dall’incrocio dei pali una conclusione precisa di Barak. Al 59’ ancora Simeone, indemoniato in questa ripresa, si invola verso la porta di Radunovic, Carboni lo rallenta e la conclusione dell’argentino finisce ampiamente lontano dai pali. Al 69’ palo del Verona: calcio d’angolo e colpo di testa di Dawidowicz che si stampa sul palo! Al 74’ dentro Pavoletti e Marin, fuori Dalbert e Keita. All’82’ Strootman per Grassi. Nella ripresa il Cagliari è stato meno pericoloso nella metà campo avversaria mentre il Verona ci ha provato di più. Al 90’ Nandez calcia una punizione in mezzo ma Bellanova tocca in maniera sporca sottoporta e la palla finisce addirittura verso il fallo laterale. Al 92’ ci prova Lasagna lanciato a rete da Tameze ma è fondamentale Ceppitelli a deviare col piede e a fare sì che la palla finisca fuori. È l’ultima emozione del match.