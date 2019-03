Cinque titoli regionali per i ragazzi del Tennistavolo Norbello

Simone Carrucciu: “Molto felice per queste vittorie”

Di: Antonio Caria

Exploit del tennistavolo Norbello sabato scorso nell’impianto scolastico turritano di via Monte Grappa a Sassari.

Un bottino che ha visto come protagonisti principali Maxim Kuznetsov e Ana Brzan. Oltre ad aver vinto in coppia il doppio misto, i due si sono imposti nel singolo (maschile e femminile).

L’atleta russo – guspinese aggiunge anche l’oro nel doppio maschile in coppia con Marco Poma della Marcozzi Cagliari. Il giorno prima altro exploit da parte di Eleonora Trudu che sale sul podio più alto dei Terza categoria.

“Sono molto felice per queste vittorie – ha dichiarato presidente Simone Carrucciu Carrucciu – perché è facile metterle in preventivo ma ottenerle sul campo è molto più complicato. Ringrazio vivamente Max, indiscussa bandiera giallo – blu che in queste nove stagioni ci ha regalato tante perle agonistiche. Complimenti ad Ana che dopo un’esperienza risalente a dieci anni fa è voluta tornare qui da noi, dove non sta facendo mancare il suo apporto anche nel settore paralimpico. E poi che dire di Eleonora, altro punto fermo della nostra società; lei ha il bello di sorprenderci sempre e la vittoria ai Regionali sono sicuro che le darà la carica necessaria per fare ancora più bene”.

Intanto si manca ormai poco alla fatidica data del 6 aprile alle 18.30 quando in via Azuni A1 maschile e A1 femminile giocheranno in contemporanea per obiettivi opposti: la prima con il Lomellino nella speranza di covare ancora qualche sogno salvezza e la seconda nella semifinale di andata, valevole per la corsa allo scudetto.