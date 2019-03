La Dinamo non lascia scampo a Trento

88 a 70 il risultato finale in favore degli uomini di Pozzecco. Il coach: “Ora testa alla partita di mercoledì in coppa”

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Affamata, aggressiva e agguerrita. Si può definire con questi tre aggettivi la Dinamo Banco di Sardegna che ieri, al PalaSerradimigni, ha battuto per 88 a 70 Trento, centrando una vittoria importantissima in chiave qualificazione playoff.

I sassaresi partono subito bene e siglano il primo break di 7 lunghezze, continuando la corsa anche quando gli ospiti pareggiano la situazione. Nella seconda frazione i sassaresi portano il vantaggio in doppia cifra e, alla seconda sirena, il punteggio è di 42-30.

dopo l’intervallo lungo i biancoblu dilagano, arrivando anche a +21, nonostante il quinto fallo sanzionato a Thomas, e concedendo solo 15 punti agli avversari. Nell’ultimo quarto i giganti gestiscono il vantaggio e chiudono il match ribaltando abbondantemente il -5 dell’andata.

Top scorer Tyrus McGee, autore di un ottimo primo quarto, a referto con 16 punti, 4/5 da due, 4 rimbalzi e 3 assist per un totale 17 di valutazione.

La cronaca: coach Pozzecco manda in campo Smith, McGee, Pierre, Thomas e Cooley, coach Buscaglia risponde con Marble, Pascolo, Craft, Gomes e Hogue. È Jack Cooley ad aprire le danze, per gli ospiti c’è Pascolo. I giganti scappano sul +7 condotti da McGee, Cooley e Thomas ma l’Aquila si riporta a contatto con un break di 6 lunghezze. McGee, autore di 10 pt nei primi 10’, ricaccia indietro gli avversari dall’arco: Gomes infila la bomba del 13 pari. Reazione isolana con un break di 8-0: è McGee con il floater ad accendere i suoi, Thomas e Gentile lo seguono a ruota ed è +8. Mian accorcia dalla lunga distanza, al 10’ il Banco conduce 21-16. Nella seconda frazione la Dinamo scrive il nuovo massimo vantaggio di +14, trascinato da Thomas, Carter e Gentile. L’Aquila prova ad accorciare ma gli uomini di coach Pozzecco restano saldamente in controllo: al 20’ è 42-30. Nell’avvio di secondo tempo è un super Rashawn Thomas a condurre i giganti: il giocatore originario di Oklahoma infila 7 punti nei minuti iniziali ma un fallo e un tecnico per proteste sanzionati chiudono la sua partita. Gli uomini di coach Pozzecco continuano la loro corsa, la tripla di Smith ritocca il massimo vantaggio sassarese di +19. Jovanovic prova ad accorciare le distanze ma Smith e Polonara trascinano i biancoblu: al 30’ il tabellone dice 62-45. Nell’ultima frazione Polonara e Pierre tengono il Banco in controllo, Trento prova l’ultimo assalto con Marble, Flaccadori e Craft. Ma gli uomini di coach Pozzecco sono bravi a gestire il vantaggio e incrementarlo, firmando il +21 con 2’30’’ da giocare. I giganti gestiscono il vantaggio, ci sono minuti anche per il giovane Martis.

Così in sala stampa Il tecnico ospite Maurizio Buscaglia: “Questa sera abbiamo fatto tantissimi errori, questo può essere positivo per tornare in palestra e lavorare bene a testa bassa. Abbiamo fatto degli errori di ogni genere, in attacco, in difesa, errori di attenzione e interpretazione della gara. C’è sicuramente il merito di Sassari ma c’è anche nostro demerito, quando sono così tanti -oltre a prendermi la responsabilità di non essere riuscito a portare la squadra dove volevo- dall’altra parte c’è un aspetto mentale predominante. Eravamo sempre un passetto indietro, non abbiamo sfruttato – e mi sto attaccando a poco- neanche quei due-tre canestri che ci hanno riportato a -12, che potevano essere il pretesto per accenderci nel momento giusto. Si torna in palestra e sfrutteremo la sconfitta per lavorare su alcuni aspetti importanti.”.

“Questa sera non ho molto da dire – queste le parole di Pozzecco – ringrazio i ragazzi. Non vorrei essere troppo ottimista ma abbiamo disputato una bella partita e l’unica cosa che posso fare è ringraziare il mio staff e i ragazzi. Avevo percepito durante l’allenamento che ci fosse questa grande voglia di fare bene, avevo ragione e oggi raccontiamo una bella vittoria di una bella Dinamo, di una squadra che fa gruppo, che sta bene insieme e che ci crede. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla partita di mercoledì che è importante per il nostro cammino in Coppa. Sapevamo che sarebbe stata una partita fisica con un avversario che fa di fisicità ed energia le chiavi, avevo chiesto ai ragazzi di rispondere a Trento con la stessa moneta: nel terzo quarto temevo che il quinto fallo di Thomas ci mettesse in difficoltà invece i ragazzi sono stati bravi a non abbassare la guardia e restare uniti. Sono felice perché abbiamo giocato questo tipo di partita contro un avversario come Trento, ma adesso è importante ricaricare le batterie per mercoledì: con il Pinar abbiamo un vantaggio ma dobbiamo affrontare la partita come se fosse sullo 0-0”.

Questo il commento di Achille Polonara: “Siamo molto contenti e soddisfatti della vittoria, sono due punti importanti che ci servivano moltissimo dopo una serie negativa. La vittoria di Pistoia ci ha dato grande energia e fiducia, come si è visto nella sfida con il Pinar vista la grande partita disputata a Smirne. La chiave è stata l’aggressività portata in campo fin dall’inizio: siamo stati subito molto concentrati in difesa, loro hanno faticato a prendere fiducia e hanno faticato in attacco. Quando noi decidiamo di difendere poi anche in attacco troviamo più canestri facili e tutti sono coinvolti. Siamo in un buon periodo ora dobbiamo trovare continuità e non mollare; non ho attraversato un ottimo periodo e il mio problema è la testa perché quando faccio una brutta partita faccio fatica a farmela scivolare addosso. Adesso mi sento bene, sono in fiducia e soprattutto sento grande fiducia da parte del coach e dei compagni”.

Dinamo Banco di Sardegna 88 – Dolomiti Energia Trento 70

Parziali: 21-16; 21- 14; 20-15; 25-25.

Progressivi: 21-16; 42-30; 62-45; 88-70.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu, Martis, Smith 15, McGee 16, Carter 4, Devecchi, Magro, Pierre 13, Gentile 10, Thomas 11, Polonara 8, Cooley 11. All. Gianmarco Pozzecco

Aquila Basket Trento. Marble 9, Pascolo 12, Mian 5 Forray 3, Flaccadori 10, Craft 2, Mezzanotte, Gomes , Hogue , Lechtaler, Jovanovic . All. Maurizio Buscaglia