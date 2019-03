Super Barella e l’Italia di Mancini vola

Alla Dacia Arena gli azzurri battono la Finlandia per 2-0. Il centrocampista del Cagliari sigla la prima rete

Di: Antonio Caria

Positivo esordio ieri nelle qualificazioni per l’europeo 2020 per l’Italia di Roberto Mancini che, alla Dacia Arena di Udine, batte la Finlandia per 2-0 portandosi a casa i primi tre punti.

Tra i protagonisti assoluti della gara anche Nicolò Barella, il centrocampista del Cagliari, che realizza la rete del vantaggio al 7’ del primo tempo. Una prestazione sublime che conferma l’ottimo stato di forma del giocatore rossoblu, richiesto nell’ultima sessione di mercato da molte squadre, anche estere.

La nazionale ritrova il goal di un giocatore sardo e del Cagliari. Barella è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. L’altra rete dell’Italia è stata siglata dall’attaccante della Juventus Kean.