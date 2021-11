Godin-Cagliari: addio a gennaio? Un feeling mai scattato

Era arrivato per portare la sua esperienza da veterano, ma le cose non sono mai andate nel verso giusto. Adesso la separazione sembra più di una semplice ipotesi

Di: Giammaria Lavena

Sembra sempre più vicina la separazione fra Diego Godin e il Cagliari. Secondo alcune indiscrezioni il difensore uruguayano e la società avrebbero infatti raggiunto un accordo con per la rescissione del contratto. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo rivela che il 35enne sarà libero di trovare una nuova squadra a partire dal 1° gennaio 2022, quando aprirà il mercato invernale.

Non è mai stato semplice il rapporto fra le due parti: per tutta l'estate il presidente Giulini ha tentato di liberarsi del pesante ingaggio di Godin, che dal canto si è sempre detto convinto di voler restare. "Non possiamo più permettercelo", aveva ammesso il patron rossoblù. Adesso, complice anche la delicata situazione della compagine sarda, ultima in classifica, il giocatore sembra essere disposto a lasciarsi alle spalle l'esperienza isolana.

Il futuro per Godin parla probabilmente spagnolo. Si fa strada nelle ultime ore l'ipotesi di un ritorno all’Atletico Madrid, con Simeone che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Non è da escludere neanche un'esperienza in Turchia, dove il Besiktas strizza l'occhio e attende sornione. Ciò che è praticamente certo, di fatto, è l'addio al Cagliari di Diego Godin.