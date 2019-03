Tutto pronto per l’esordio della Natzionale Sarda

La sfida è in programma domani 19 marzo alle 18.30 allo stadio Frogheri

Di: Antonio Caria

Mancano ormai poco più di ventiquattro ore al debutto della Natzionale Sarda di mister Bernardo Mereu, in programma domani 19 Marzo alle 18.30. I dettagli della manifestazione, che si terrà allo stadio Frogheri di Nuoro, sono stati illustrati oggi durante una conferenza stampa che si è svolta nel Palazzo Civico del capoluogo barbaricino.

Alla presentazione della sfida con gli Istràngios de Sardigna erano presenti Andrea Soddu, sindaco del Comune di Nuoro che patrocina l’evento, Gabrielli Cossu, (presidente di FINS - Federatzione Isport Natzionale Sardu), Michele Artedino, presidente della Nuorese che ha supportato l’organizzazione della partita, Vittorio Sanna (direttore generale della Natzionale Sarda) e Rachele Piras (assessore allo Sport del Comune di Nuoro).

“Questa partita – ha dichiarato il primo cittadino – porta con sé un messaggio di una riscossa sportiva, dello spirito d’identità, lo spirito di credere in sé stessi, nelle nostre capacità, nei nostri talenti, parta dal centro della Sardegna per irradiarsi e diffondersi a tutta l’isola”.

Successivamente ha preso la parola il Dg Sanna ha illustrato la lista dei giocatori che hanno risposto alle convocazioni di Mister Bernardo Mereu. Al netto degli infortuni e di alcuni giocatori impegnati in recuperi di campionato, la risposta è stata estremamente positiva da parte di tutti i giocatori coinvolti.

“Registriamo che alcune società non hanno liberato i propri tesserati per questo primo impegno dato il momento delicato della stagione che vede i club impegnati a inseguire i propri obiettivi – ha aggiunto Vittorio Sanna – ma siamo certi che stia passando il messaggio culturale oltre che sportivo che questa Natzionale rappresenta e siamo fiduciosi che per i prossimi impegni potremmo contare sulla rosa completa”.

Il programma della giornata sarà caratterizzato da molti momenti emozionanti e significativi: i giocatori e la terna arbitrale saranno accompagnati dai bambini vestiti negli abiti tradizionali provenienti da tutta la Sardegna. Successivamente sarà eseguito l’inno nazionale sardo “Su patriotu sardu a sos feudatàrios” (Procurade ‘e moderare), in un arrangiamento per coro e launeddas.

“Sarà uno dei momenti più emozionanti vedere il coro, i giocatori e lo stadio cantare all’unisono il nostro inno e sentirci tutti parte della nostra Sardegna”, queste le parole Gabrielli Cossu.

Prima del fischio di inizio ci sarà un momento di raccoglimento per ricordare Daniele Atzori, il tifoso sardo prematuramente scomparso durante la partita Cagliari-Fiorentina dello scorso venerdì.

Nell’intervallo è invece prevista l'esibizione del gruppo di bambini dei “Boes e Merdules” di Ottana.

Sarà possibile comprare i biglietti online sul sito di Fins (link), nei punti vendita ufficiali e al botteghino il giorno della partita a partire dalle 17:00

Sarà oltre che un momento di sport e passione, uno spettacolo per tutti. Sarà possibile seguire la diretta televisiva su Videolina.