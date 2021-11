Dinamo-Cavina, matrimonio finito: esonerato il coach

La sua posizione era in bilico da tempo, oggi l'annuncio ufficiale

Di: Redazione Sardegna Live, foto Dinamo Sassari

Era in bilico da tempo la posizione di Demis Cavina, il coache della Dinamo Sassari esonerato oggi dalla società.

"La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata odierna si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina - si legge in una nota del club biancoblu -. A Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali".

Dopo l’ultima sconfitta con Tortona, ennesima di questa stagione, la società ha deciso di voltare definitivamente pagina.