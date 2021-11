Basket: la Dinamo batte Ludwigsburg

I tedeschi, primi e imbattuti, sono stati dominati dai ragazzi di coach Demis Cavina

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Dinamo Sassari

A sole 48 ore dalla disfatta con Trieste, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna si rialza e, ieri sera, al PalaSerradimigni, ha battuto 82-75 il Mhp Riesen Ludwigsburg nella quarta partita del girone A di Champions.

I ragazzi di coach Demis Cavina hanno dominato i tedeschi durante tutto il primo tempo, grazie soprattutto a Gentile, a Battle e a Diop. La partita ha visto in panchina Mekowulu, entrato nel corso del match, e il play Clemmons, che in campo non ha messo piede.

All'intervallo la Dinamo va sul 36-27, mentre al ritorno dagli spogliatoi subisce un parziale di 13-0 e il sorpasso ospite: 36-40.

Mentre la squadra è in ritiro fino alla trasferta di domenica a Tortona, il presidente Stefano Sardara dichiara: "La squadra lavora per ritrovare la sua identità. Ho già detto di voler lasciare a fine anno, ma non lascerò la Dinamo in balia delle onde, è una priorità e resterà tale anche a costo di rinviare i miei progetti".

E prosegue: "Siamo usciti da uno tsunami come il Covid grazie a società, sponsor e tifosi - dice - ma se ci sarà da intervenire si interverrà".

Sul successo di ieri: "Il tema è come si vince o si perde, questa squadra ha potenzialità, è in un momento di difficoltà ma è fisiologico quando inizia un nuovo ciclo".