Bologna-Cagliari 2-0, Pulgar e Soriano puniscono Maran

Il Cagliari esce sconfitto dal Dall'Ara di Bologna. 2-0 il punteggio finale a favore dei ragazzi di Mihajlovic: con questa vittoria firmata Pulgar e Soriano, tornano a ridosso della zona salvezza

Di: Marco Orrù

Un gol per tempo basta al Bologna per battere un buon Cagliari, volenteroso e sfortunato in un paio di circostanze con Joao Pedro soprattutto.

LA CRONACA. I rossoblù si presentano al Dall'Ara con la coppia Joao Pedro-Pavoletti in attacco e Barella alle spalle. Tridente per il Bologna con Palacio, Santander e Sansone.

Al 6’ la prima occasione del match: Dijks crossa dalla sinistra, tiro al volo di Santander e grande riflesso di Cragno. Cagliari che subisce inizialmente la verve di un Bologna giunto oggi praticamente all'ultima spiaggia verso la salvezza.

Al 16’altro doppio intervento di Cragno prima in uscita su Santander e poi su Sansone. Al 28’ prima occasione del Cagliari con Barella che si inserisce bene e sferra un destro da fuori area che Skorupski para in due tempi.

Al 32’ l'arbitro concede un rigore al Bologna per fallo di braccio di Bradaric: dal dischetto Può far trasforma per il vantaggio dei rossoblù bolognesi. Al 39’traversa del Cagliari: cross di Barella, colpo di testa di Joao Pedro che batte Skorupski, ma il legno gli nega la gioia del gol. Il primo tempo si chiude col Bologna in vantaggio.

All’intervallo mister Maran sostituisce Padoin con Despodov. Al 49’ Palacio, lasciato solo dentro l'area, conclude di pochissimo a lato, brividi per Cragno. Il Bologna ci prova con alcuni tentativi da fuori in particolar modo con Dzemaili. Al 63’ clamorosa occasione per il Cagliari ancora con Joao Pedro, ancora di testa, ma Skorupski è stratosferico.

Al 65’grande intervento di Cragno ancora una volta su un tiro ravvicinato di Orsolini: il portiere rossoblù tiene a galla i suoi. Dentro anche Thereau per l’ultimo quarto d’ora: Cagliari a trazione anteriore. Al 77’, però, arriva il raddoppio del Bologna: cross basso di Sansone, Soriano anticipa Pisacane e batte Cragno. È il gol del ko per un Cagliari che non ha demeritato.