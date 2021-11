Cagliari-Atalanta 1-2, Pasalic e Zapata condannano Mazzarri

La cronaca

Di: Marco Orrù

Ennesima sconfitta del Cagliari in campionato. All’Unipol Domus passa anche l’Atalanta per 2-1 grazie alle reti di Pasalic e Zapata, inframezzate dal momentaneo pareggio rossoblù di Joao Pedro.

Prosegue dunque la striscia negativa della squadra sarda che andrà alla sosta come ultima in classifica.

Per Cagliari-Atalanta Mazzarri propone un Cagliari abbottonato con Cragno in porta, Zappa e Lykogiannis terzini, Godin e Carboni al centro, Nandez e Bellanova sulle fasce a centrocampo, Marin e Strootman in mezzo, Joao Pedro unica punta.

Avvio arrembante del Cagliari. Dopo due minuti Bellanova si invola sulla fascia, ma in mezzo non trova nessuno e l’azione sfuma. Al 6’ però l’Atalanta va in vantaggio: Zappacosta mette dentro per Pasalic che indisturbato segna a porta vuota. Saltati probabilmente i piani iniziali di contropiede e ripartenza, il Cagliari fa fatica a riprendersi e a imbastire qualche azione pericolosa.

L’Atalanta si rivede al 23’ con una girata di Zapata centrale, Cragno para facilmente. Al 25’ l’attaccante colombiano spreca una grande chance solo davanti a Cragno che a sua volta è bravissimo in uscita a sventare il percolo. Al 26’ il Cagliari pareggia: Godin lancia in profondità Joao Pedro che solo davanti a Musso lo batte, anche con la complicità della deviazione di Demiral. Al 43’ i neroazzurri tornano in vantaggio: Zapata riceve a centroarea, si gira rapidamente su Godin e fredda Cragno con un sinistro imprendibile. Il primo tempo si chiude con la squadra bergamasca in vantaggio.

All’intervallo fuori Deiola e dentro Grassi. Avvio ancora una volta sprint per il Cagliari che con Bellanova va subito al tiro da ottima posizione, palla alta. Al 56’ arriva il calcio di rigore per l’Atalanta per un fallo di Carboni su Pasalic; dopo il consulto al Var, l’arbitro cambia la sua decisione in quanto Carboni prende prima la palla. Al 60’ dentro Pavoletti e fuori Strootman.

Al 67’ botta da fuori di Marin, palla ampiamente a lato. Al 76’ gran sinistro di Ilicic e altrettanto grande risposta di Cragno. Risponde il Cagliari con una bella azione corale conclusa da Pavoletti col tacco, palla però fuori. All’83’ dentro Pereiro per Bellanova. Ancora Pavoletti pericoloso con la sua specialità, il colpo di testa, Musso però controlla che la palla finisca alta sopra la traversa. All’89’ dentro anche Faris al posto di Zappa. In contropiede l’Atalanta al 90’ spreca il colpo del ko con Zappacosta. Quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.