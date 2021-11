Bologna-Cagliari 2-0, altra sconfitta per Mazzarri

La cronaca

Di: Marco Orrù

Il Cagliari perde ancora. A Bologna finisce 2-0 per gli emiliani grazie ad un gol a inizio ripresa di De Silvestri e all’ultimo secondo di Arnautovic. Ennesimo ko per i rossoblù, troppo rinunciatari nel primo tempo e poco cattivi nella ripresa quando erano sotto col punteggio. Situazione sempre più difficile e Cagliari sempre più ultimo in classifica.

LA CRONACA

Mazzarri recupera Godin e Strootman che giocano dal 1’. Zappa a destra in difesa con Lykogiannis dall’altra parte, Nandez e Marin sulle fasce, Pavoletti accanto a Joao Pedro davanti.

Avvio timido per il Cagliari che aspetta il Bologna nella propria metà campo. Al 12’ Zappa scende sulla destra, cross in mezzo, ma né Pavoletti, né Joao Pedro arrivano sulla palla.

Il Bologna attacca, il Cagliari difende basso e prova a ripartire in contropiede, anche se accompagna con pochi uomini. Al 29’ altro contropiede rossoblù, Deiola serve Zappa in profondità che arriva stanco e scoordinato davanti a Skorupski concludendo debolmente. Al 40’ punizione di Lykogiannis sulla barriera ma Svanberg la tocca col braccio e l’arbitro concede un altro calcio di punizione; stavolta batte Marin col destro ma la palla finisce alta di poco. Primo tempo che si chiude così, con veramente poco da segnalare da entrambe le parti.

La ripresa riprende col Bologna in vantaggio al 49’: palla in profondità di Medel per Arnautovic che fa il velo per l’accorrente De Silvestri che brucia Lykogiannis e fulmina Cragno in uscita. Al 58’ occasione Bologna: sinistro di Arnautovic di controbalzo, palla a lato.

Al 59’ fuori Strootman e dentro Bellanova. Al 66’ ancora Arnautovic vicino al gol, il suo sinistro da pochi passi è ben parato da Cragno, anche se Barrow a inizio azione era in fuorigioco. Al 69’ dentro Caceres e Farias, fuori Deiola e Carboni. Il Cagliari prova ad attaccare ma senza grosse chance, ne ha una Marin all’82’ ma il tuo tiro da fuori area finisce alto. All’84’ Sansone approfitta di un errore di Nandez, calcia da fuori area, palla sul palo. Dentro anche Pereiro per Zappa all’88’ per l’assalto finale.

Al 90’ scatta la rissa e ne fa le spese Caceres che viene espulso. Tre minuti di recupero. Al 93’ clamorosa occasione di Lykogiannis, ma il suo sinistro è deviato in corner miracolosamente da Skorupski. Cagliari tutto in avanti e Bologna che all’ultimo secondo trova il raddoppio con Arnautovic che chiude definitivamente il match.