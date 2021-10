Calcio. Esordio in Serie B per l'arbitro Niedda di Ozieri

Ieri sera è stato secondo assistente nella gara fra Como e Pordenone

Di: Redazione Sardegna Live

L'arbitro di Ozieri Andrea Niedda, 31 anni, di professione poliziotto, ha esordito ieri sera in Serie B, affiancando Daniele Paterna come secondo assistente alla direzione della sfida delle 20.30 fra Como e Pordenone.

Niedda, da sempre appassionato di calcio, ha militato nelle squadre giovanili locali nel ruolo di difensore ma fin dai 13 anni ha iniziato la carriera col fischietto.

L'esperienza come assistente arbitrale regionale lo porta presto in Promozione. Poi la scalata verso la serie C, dove da ormai cinque anni dirige gare anche delicate. Ora l'approdo nella serie cadetta.

"Orgoglio di Sardegna - si legge nella pagina del Comitato regionale arbitri Sardegna". L'esordio di Niedda in Serie B e per gli arbitri sardi "una grande notizia che riempie di soddisfazione".