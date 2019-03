Futsal Alghero: al Pala Corbia arriva l’Uras

Domani alle 16.30 match casalingo per la vicecapolista del girone B di C2

Di: Antonio Caria

Nuovo impegno casalingo per la Futsal Alghero che domani 2 marzo, alle 16.30 affronterà al Pala Corbia l’Uras. All’andata finì 5-2 (doppiette di Idili e Arru, gol di Trentadue) per i giallorossi, che nel frattempo hanno agguantato il secondo posto in classifica nel girone B di C2.

Con i play-off ormai alla portata, la squadra di mister Cossu punta a chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare