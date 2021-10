Fiorentina-Cagliari, Mazzarri: "A Firenze per migliorare ancora"

La conferenza stampa del tecnico rossoblù alla vigilia della trasferta a Firenze

Di: Marco Orrù

Le parole del tecnico Walter Mazzarri alla vigilia del match del Cagliari contro la Fiorentina al Franchi di Firenze in programma domani alle ore 15:

Sulla Fiorentina: “In casa non sono forti? È casuale, contro l’Inter ricordo che hanno giocato molto bene ad esempio. Ci sarà il pubblico che gli spingerà tantissimo, sarà una partita veramente difficile, ma noi non dobbiamo guardare troppo l’avversario e fare il nostro calcio e migliorare di qualche altro step”.

Sulle assenze: “Non mi piace lamentarmi, ho il dovere di motivare tutti. Dalbert e Godin sono due giocatori importanti ma chi andrà in campo sarà un degno sostituto”.

Su Nandez: “Lui ha capito che se intorno ha una squadra organizzata e si lavora insieme, può giocare in tanti ruoli. Domani vedremo dove lo inserirò, non voglio dare vantaggi a nessuno”.

Sulla vittoria contro la Sampdoria: “Abbiamo visto che gli episodi contano all’interno di una partita e per una volta sono andati a nostro favore. Abbiamo fatto delle buone cose ma ci è pure andato tutto bene. Altre volte ci era andata male, ora lavoriamo sulla prestazione, se si lavora in settimana al meglio gli episodi li possiamo portare dalla nostra parte”.

Sui primi tre punti: “Io vivo di risultati, dopo che si vince si sta bene. Ora vediamo domani, ma quando si vince si lavora certamente meglio, le facce in settimana erano più serene, ma ora più che mai bisogna stare sul pezzo e non cullarsi sugli allori”.

Sul modulo: “Aspettiamo domani, ho preparato diverse soluzioni, ma domani vedrete tutto”.

Su Pavoletti: “In questo momento la squadra non può permettersi di giocare con tre attaccanti puri. Serve equilibrio. Pavoletti lo considero un giocatore importante anche a gara in corso. Per ora Joao Pedro e Keita stanno facendo bene, ma ho cinque cambi e tre partite in una settimana e dunque verrà preso anche Leonardo in considerazione”.

Su Farias: “È un giocatore importante, deve essere sicuro lui di entrare e di fare le cose che fa in allenamento. È da un po’ che fa le cose al meglio in allenamento e se ne avrò bisogno spero che si faccia trovare pronto perché può essere molto utile a gara in corso”.