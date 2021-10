Calcio a 5, serie C1: la Futsal Alghero parte forte

Tre vittorie su tre per la squadra di mister Fenu, prima in classifica con Elmas e Ussana. Sabato al Pala Corbia arriva il Villacidro

Di: Stefano Soro

Tre su tre. La Futsal Alghero non poteva iniziare meglio la stagione nel massimo campionato regionale. Dopo il largo successo sul campo dell’Happy Fitness e la combattuta vittoria casalinga contro la Ichnos Sassari, sabato scorso la squadra di Silvio Fenu si è confermata, battendo all’inglese (2-0) la Futsal 4 Mori a domicilio.

“La squadra si è espressa molto bene, abbiamo rischiato pochissimo in fase difensiva in un campo comunque difficile” ha detto l’allenatore giallorosso Silvio Fenu, commentando la partita di Settimo San Pietro. “Si tratta di una vittoria importante che ci permette di dare continuità ai risultati – sottolinea l’allenatore della Futsal Alghero – l'unica pecca è aver sprecato troppo sotto porta, nella finalizzazione dobbiamo ancora migliorare tanto”.

I numeri. La Futsal Alghero guida la classifica di serie C1 in condominio con altre due squadre, Elmas e San Sebastiano Ussana, date come favorite dagli addetti ai lavori per la vittoria del campionato. Numeri sinora importanti per i giallorossi, che tra l’altro possono vantare la miglior difesa (5 gol subiti). “Continuiamo a lavorare con fiducia e cerchiamo di tenere il passo di quelle che stanno davanti, al momento sono molto soddisfatto” aggiunge mister Fenu.

Prossima partita. Sabato prossimo, 23 ottobre, alle 16 al Pala Corbia la Futsal Alghero se la vedrà con il Villacidro per la quarta giornata di campionato. Per assistere al match è necessario prenotarsi contattando la società sulla pagina Fb e bisogna essere muniti di green pass.