Cagliari-Sampdoria 3-1, arriva finalmente la prima vittoria in campionato

Liberazione rossoblù. Un super Joao Pedro (doppietta) e un gol di Caceres regalano ai sardi il successo dopo una lunga astinenza

Di: Marco Orrù

Il Cagliari batte la Sampdoria 3-1 e acciuffa la prima vittoria in questo campionato. La partita è rimasta in bilico fino alla fine quando poi Joao Pedro, autore di una doppietta, ha chiuso la partita in maniera definitiva. Partita sofferta ma guidata fin dall’avvio dai rossoblù che sono andati subito in vantaggio col numero 10. Poi il raddoppio di Caceres prima del gol di Thorsby per la Samp e quello definitivo di Joao Pedro che dà i tre punti ai ragazzi di Mazzarri.

LA CRONACA

Mazzarri riparte dal 4-4-2, con tre uruguaiani in campo dal 1’: Cragno in porta, Caceres e Lykogiannis sulle fasce difensive, Godin e Carboni centrali, Nandez e Dalbert sulle corsie di centrocampo, Strootman e Marin in mezzo e la coppia Keita-Joao Pedro davanti.

Il Cagliari parte fortissimo e fin da subito assedia la porta della Sampdoria andando in vantaggio dopo 5’ con Joao Pedro di testa. L’arbitro inizialmente annulla per fuorigioco precedente di Keita, ma il Var corregge la decisione e il Cagliari effettivamente passa in vantaggio. Dopo dieci minuti deve uscire Dalbert per infortunio, al suo posto Deiola. Al 12’ palo della Sampdoria con Candreva che entra in area, evita Godin e quasi batte Cragno. Il Cagliari dopo un avvio sprint rallenta ed è la Samp che fa la partita nella parte centrale del primo tempo, tuttavia senza impensierire Cragno, se non per l’occasionissima di Candreva sul palo. La prima frazione di chiude col punteggio di 1-0 per i ragazzi di Mazzarri, con pochi spunti da raccontare nell’ultima porzione di gioco.

Come a inizio partita il Cagliari torna in campo subito forte e al 1’ è un sinistro di Marin ad impegnare Audero. Al 57’ Samp in avanti, colpo di testa di Quagliarella, palla ampiamente a lato. Al 58’ fuori Godin e dentro Ceppitelli. Al 63’ Keita al volo dopo la respinta della difesa, palla fuori. Al 65’ stupenda azione tutta di prima tra Keita, Joao Pedro e Deiola, tiro del senegalese ma Audero in uscita devia in corner. Al 74’ il Cagliari raddoppia: tiro da fuori di Caceres deviato da Thorsby che si infila all’incrocio dei pali. All’82’ è poi lo stesso centrocampista norvegese della Sampdoria a trovare di testa il gol che accorcia le distanze per i blucerchiati. All’87’ fuori Keita e dentro Pavoletti. Doriani all’attacco per l’assalto finale. All’89’ cross di Candreva e colpo di testa a lato di Colley. Al 92’ provvidenziale uscita salva-risultato di Cragno su Caputo. Al 94’ arriva il tris di Joao Pedro: discesa di Nandez sulla destra, palla arretrata per il brasiliano che fulmina Audero e chiude così la partita.