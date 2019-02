Cagliari-Parma 2-1, Pavoletti regala tre punti fondamentali

Pavoletti ribalta il Parma e regala tre punti di vitale importanza ai rossoblù. Dopo lo svantaggio subito da Kucka il Cagliari reagisce nella ripresa e manda al tappeto i gialloblu grazie alla doppietta dell'attaccante. Espulso Joao Pedro nel finale.

Di: Marco Orrù

LA CRONACA

Il Cagliari si presenta con Cragno in porta, Padoin e Pellegrini sulle fasce, Pisacane e Ceppitelli in mezzo, Cigarini regista con Barella e Deiola mezz'ali, Ionita trequartista alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti.

Cagliari subito aggressivo. Al 2’ lancio lungo per Pavoletti, ma l'attaccante rossoblù non aggancia. Un minuto dopo ancora tiro sbilenco dell'attaccante rossoblù, con Pellegrini che da fuori calcia a lato. All'8' colpo di testa che finisce di poco fuori da parte di Ceppitelli. Al 13’ botta da fuori di Deiola, ma Sepe respinge. Cagliari aggressivo che continua a mettere paura alla difesa del Parma. Al 24’ ancora Pavoletti, tiro alto. Al 32’ fuori un ottimo Pellegrini per infortunio, dentro Lykogiannis. Al 37’ colpo di testa di Inglese ben parato da Cragno, è il primo tiro in porta del Parma. Al 40’ Parma incredibilmente in vantaggio: cross dalla sinistra, colpo di testa di Kucka che beffa Cragno. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa, subito Barella con un'azione personale fa ammonire Bastoni. Cagliari confusionario in questa ripresa. Dentro anche il bulgaro Despodov. Al 63’ cross di Barella e colpo di testa di pochissimo a lato di Joao Pedro da pochi passi. Al 66’ arriva il pareggio con Pavoletti che sotto porta sfrutta una sponda di Ceppitelli: Cagliari nuovamente all’attacco. Tantissimi errori a causa della frenesia di trovare un gol per i rossoblù nella ripresa. All'85' ecco che arriva il raddoppio del Cagliari: cross di Barella e colpo di testa vincente di Pavoletti. Al 90’ espulso Joao Pedro per doppia ammonizione. La partita si conclude qua. Vittoria fondamentale del Cagliari.