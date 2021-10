Cagliari, che beffa nel finale: col Venezia è un pareggio amaro

I rossoblù non riescono a difendere il vantaggio contro un Venezia arrembante. Al 92' arriva la doccia fredda: su una conclusione deviata Cragno è battuto

Di: Marco Orrù

LA CRONACA



Mazzarri propone il 3-5-2 per la prima volta da quando è a Cagliari, con Caceres, Godin e Carboni terzetto difensivo, Nandez e Lykogiannis sulle fasce, Deiola, Strootman e Marin in mezzo, Joao Pedro e Keita in attacco.

Avvio di gara un po’ farraginoso da parte del Cagliari, che prova ad attaccare fin da subito ma con scarsa qualità. Il primo tiro in porta è del Cagliari al 15’ con Deiola, debole, para Maenpaa. Al 19’ il Cagliari passa in vantaggio: affondo di Nandez che allarga per Caceres il quale la mette in mezzo per Keita che di testa fulmina Maenpaa. Al 27’ il Venezia risponde con un tiro ravvicinato di Johnson che Cragno para con i piedi, pericolosa disattenzione della difesa rossoblù. Al 38’ percussione centrale di Marin che calcia col destro, palla a fil di palo. Allo scadere il Venezia viene avanti con Ampadu, imbucata per Johnson che a sua volta la gira in mezzo, ma il norvegese è in posizione irregolare e l’azione sfuma. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio.

Nella ripresa, al 54’, discesa di Nandez sulla destra, palla messa dentro per Keita che non arriva per un soffio all’appuntamento col gol. Al 64’ colpo di Busio, Cragno para a terra. Al 66’ fuori Keita e dentro Pavoletti. Lagunari pericolosi ancora al 72 con un destro di Johnson attivato da un disimpegno errato di Deiola che per fortuna finisce fuori. Un minuto dopo fuori proprio Deiola e dentro Zappa. Quest’ultimo all’80’ colpisce male un pallone invitante fornitogli da Nandez sciupando un buon contropiede. Nel finale dentro Altare e Grassi, fuori Carboni e Strootman. Quattro minuti di recupero e il Venezia al primo minuto pareggia con Busio, tiro deviato che beffa Cragno. La partita si chiude così.