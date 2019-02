Ecco la maglia special edition della Dinamo Banco di Sardegna

Presentata alla stampa la tenuta da gioco che i sassaresi indosseranno nella Final Eight di Coppa Italia in programma dal 14 al 17 febbraio a Firenze

Di: Antonio Caria

Oggi, nella Club House di Cagliari, è stata presentata alla stampa la maglia special edition che la Dinamo Banco di Sardegna indosserà in occasione della Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 14 al 17 febbraio al Mandela Forum di Firenze.

Erano presenti l’Assessora regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas, il presidente Stefano Sardara e Alessandro Ariu di Eye Sport, sponsor tecnico del club.

«Questo pomeriggio presentiamo la maglia che i nostri ragazzi indosseranno in occasione delle Final Eight di Coppa Italia, una tappa della stagione che per noi è importante che si inquadra nel percorso che con entusiasmo portiamo avanti, in accordo con la Regione Sardegna, di promozione dell’Isola. La maglia che indosseremo a Firenze è stata ideata con la volontà di portare la Sardegna sul parquet, nel segno di quella mission che portiamo avanti con grande convinzione come ambasciatori dell’Isola», queste le parole del numero uno della Società sassarese.

«Sono molto felice di essere qui oggi a presentare questa maglia, a conferma dell’impegno della Regione in questi quattro anni che ha il grande sport come veicolo di promozione della nostra isola, di segmenti della nostra economia – ha dichiarato la Argiolas -. Recentemente abbiamo visto la Dinamo promuovere il nostro patrimonio archeologico e culturale con il calendario Dinamo Island 2019 e oggi sigliamo un altro passo importante con il rinnovo per altri tre anni della stretta collaborazione tra la Dinamo e la Regione Sardegna. Due realtà che guardano insieme con lungimiranza al futuro in un cammino che utilizza la forza di una squadra come la Dinamo per veicolare messaggi positivi, come i giganti al fianco delle nostri beni culturali e archeologici. Non posso che ringraziare la Dinamo per l'entusiasmo e la dedizione con cui porta avanti questa mission, le azioni di promozione e comunicazione hanno un senso quando sono veicolate con tanta passione. Ora lascio alla squadra il compito di tenere alto il nome dell’isola sul campo».

A presentare la maglia da profilo tecnico Alessandro Ariu di Eye Sport: «Nella realizzazione di questa maglia abbiamo voluto unire le due caratteristiche principali che sintetizzano il matrimonio tra Dinamo ed Eye Sport: da un lato valorizzare l’aspetto identitario del club e dall’altro realizzare un completo altamente performante, grazie al mix di tessuti di eccellenza che scegliamo per rendere la prestazione sportiva ottimale ovvero il micro dry fit e il lycra mesh».