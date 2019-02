GianMarco Pozzecco nuovo allenatore della Dinamo

Il tecnico friulano verrà presentato domani 12 febbraio alle 12.00 nella Club House societaria

Di: Antonio Caria

La Dinamo Banco di Sardegna ha un nuovo allenatore: si tratta di GianMarco Pozzecco. Nato a Gorizia, classe 1972, uno dei migliori playmaker italiani di sempre, Inizia ad allenare nel 2012. La sua prima squadra è l’Orlandina Basket, fienndo il campionato all’undicesimo posto.

In estate firma il prolungamento con il club siciliano, ritrovandosi ad allenare due suoi ex grandi compagni di squadra della Nazionale, Matteo Soragna e Gianluca Basile. Chiude la stagione al secondo posto perdendo la finale playoff per salire in A con Trento (0-3)

A giugno del 2014 la firma con la squadra del suo cuore, Varese, il Club con cui nel 1999 ha vinto il titolo di campione d’Italia e la Supercoppa. Con i biancorossi debutta in serie A, vincendo il derby con Cantù e a poco più di metà stagione, il 24 febbraio, con una sofferta decisione si dimette dall’incarico di capo allenatore. Riparte dall’estero facendo da vice allenatore ad un suo grande ex compagno e amico come Mrsic al Cedevita dove rimane due stagioni, dal 2016 al 2017.

A marzo del 2018 sostituisce Boniccioli sulla panchina della Fortitudo, altra sua grande squadra del cuore da giocatore. Chiude con un bilancio di 10 vittorie e 5 sconfitte. Pozzecco sarà presentato domani 12 febbraio alle 12.00, nella Club House societaria.