Guerra del latte: “Il Cagliari Calcio sia solidale con noi, non scenda in campo”

Una delegazione di pastori ha manifestato pacificamente per chiedere un gesto a favore dei pastori e allevatori in ginocchio

Di: Alessandro Congia

“Il latte deve essere pagato equamente, i calciatori se possono e se vogliono devono dimostrare la loro solidarietà con noi”.

Lo dicono apertamente i pastori intervenuti con una delegazione ad Asseminello, stamane, con una richiesta ben precisa: “Il Cagliari domani non deve scendere in campo al San Siro, chiediamo la solidarietà della squadra”. I pastori lo hanno detto ai microfoni di Videolina, al cronista Alberto Masu, con un monito ben preciso: “Siate solidali con noi”.

La delegazione

Match Milan-Cagliari. “Cosa scriveranno domani i giornali? La partita è rinviata per neve? Per pioggia? No, perché anche chi gioca a calcio deve avere a cuore la propria terra, con le sofferenze vissute da centinaia di famiglie, con un prezzo del latte iniquo non riusciamo a vivere. Speriamo che la squadra ci dia davvero ascolto”.